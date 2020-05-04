Konya'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen 21 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 496 gram uyuşturucu madde, 104 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma ve 30 uyuşturucu paketleme aparatı ele geçirildi.