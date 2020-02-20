Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulu ilçesinde 3 zanlının, uyuşturucu sevkiyatı ve satışı yapacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Kulu- Ankara kara yolunda uyuşturucu naklinin yapıldığı otomobili tespit ederek durdurdu.

Araçtaki B.G. (23), H.S. (23) ve C.C'nin (26) üzerinde yapılan aramada, bin 388 uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.