Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

7 saat önce

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı, System.String[]

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulu ilçesinde 3 zanlının, uyuşturucu sevkiyatı ve satışı yapacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Kulu- Ankara kara yolunda uyuşturucu naklinin yapıldığı otomobili tespit ederek durdurdu.

Araçtaki B.G. (23), H.S. (23) ve C.C'nin (26) üzerinde yapılan aramada, bin 388 uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Ticareti, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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