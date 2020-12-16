Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokaklarda uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıları ile ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardında ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 kilo 602 gram esrar, 45 gram eroin ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.