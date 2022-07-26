Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Beyşehir ilçesinde ikamet eden S.N'nin bir araçla Konya'dan ilçe merkezine uyuşturucu madde getireceği duyumunu alınca harekete geçti.

Beyşehir-Konya kara yolunun Sarıköy mevkisinde durdurulan araçta yapılan ve jandarmanın narkotik köpeği "Yol"un da katıldığı aramada poşete sarılı 3 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu içme aparatı, 5 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 adet ekmek bıçağı, 1adet rulo halinde şeffaf folyo ele geçirildi.

Jandarma ekipleri S.N'nin evinde yaptığı aramada da 2 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Ekipler S.N. ile araçta bulunan şüpheliler M.A. ve T.U. ile H.K'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.