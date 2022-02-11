Üye Girişi
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

11.02.2022 11:17
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Konya'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmaktan gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Konya'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmaktan gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere ait 4 ev ve bir araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik ekiplerince yapılan aramalarda 325 gram metamfetamin maddesi, 19,3 gram Afyon sakızı, 4 parça halinde toplam 460 gram esrar maddesi, 585 adet uyuşturucu hap, 20 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilerek el konuldu. Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
10:57 Yanlışlıkla sepete 3 ürün ekleyen Demet Akalın kendisine "Vizyonsuz" diyen kişiye öfke kustu
10:09 Havalar ısındıkça umut artıyor! Krediler ikinci el araç piyasasını etkiledi
10:32 Son dakika haberi... Arjantin'de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu
10:31 İki isim de suikaste kurban gitti! Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak oldukları ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 11:30:56. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement