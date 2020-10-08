Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kilo 290 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kentte operasyon düzenledi.
Polis, belirlenen adreslere yönelik yaptığı baskında, piyasaya sürülmeye hazırlanılan 17 kilo 290 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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