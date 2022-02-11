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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

11.02.2022 12:05
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Merkez Karatay, Selçuklu ve Meram ilçeleri ile Ereğli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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