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Konya'da, uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya'da, uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

25.12.2021 12:45
Konya'da, uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

KONYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KONYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınında 1 kilo eroin, 10 parça halinde 1 kilo 20 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Konya'da, uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Konya'da, uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da, uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da, uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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