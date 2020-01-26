Son Dakika › Güncel › Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Konya'da uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:24 Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1464 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 10 fişek ele geçirildi.
Uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika Konya'da Çinli kadın turist, coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı Elazığ depremini önceden bilen Naci Görür'den yeni uyarı: 5 ilde ciddi tehlike var Depremin ardından Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü! Tek bir sağlam bina kalmadı