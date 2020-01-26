Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Konya'da uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Konya'da uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1464 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 10 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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