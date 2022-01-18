Son dakika haber: Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

KONYA'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen, 10 kilo eroinin ele geçirildiği polis operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticari yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen sokak satıcılarına yönelik farklı zamanlarda operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 kişi, gözaltına alındı. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda ise 10 kilo eroin, 355 gram metamfetamin ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.