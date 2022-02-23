Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

23.02.2022 11:24
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından belirlenen evlere ve uyuşturucu nakledilen araçlara operasyon düzenledi.

Kent merkezinde durdurulan 2 araçta 8 kilo 158 gram eroin bulundu.

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi ve Ereğli ilçesinde belirlenen 3 ev ve 1 araçta yapılan aramada da 1 kilo 60 gram esrar, 270 gram eroin, 233 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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