Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 2 yabancı uyruklunun üst araması ve uyuşturucu nakledildiği tespit edilen 2 araçta, 10 kilogram eroin, 355 gram metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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