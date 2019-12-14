Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı, System.String[]

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.


Adreslerde yapılan aramalarda esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u cezaevine gönderildi, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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