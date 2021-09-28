Konya'nın Yunak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirildi.
Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, daha önce uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan 6 yıl cezaevinde kalan S.U'nun ikametinde uyuşturucu bulunduğu ihbarıyla harekete geçti.
Ekiplerin, yürüttüğü çalışmaların ardından ikamete baskın düzenlendi. Yapılan aramada bahçede bulunan kavanozlarda 4 kilogram esrar ele geçirildi.
Operasyonda, S.U. ve H.M.U. gözaltına alındı. Zanlılardan H.M.U. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.U. adliyeye sevk edildi.
Şüpheli S.U, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika