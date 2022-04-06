Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle'de ikamet eden Ç.G. ve S.G'yi gözaltına aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında zanlılardan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen M.T, A.Y, N.A, F.Ş, Ö.Z, H.K, S.E. ve K.A. yakalandı.

Yapılan aramada 8 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu hapları satın alan 8 kişi, haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Ç.G. ve S.G. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.