Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

06.04.2022 21:34
Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle'de ikamet eden Ç.G. ve S.G'yi gözaltına aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında zanlılardan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen M.T, A.Y, N.A, F.Ş, Ö.Z, H.K, S.E. ve K.A. yakalandı.

Yapılan aramada 8 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu hapları satın alan 8 kişi, haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Ç.G. ve S.G. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Uyuşturucu, Narkotik, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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