Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 26 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Konya ile Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu