Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Konya ile Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden 19'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan biri savcılıkça salıverildi, 6'sı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 26 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika