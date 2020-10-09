Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları otomobildeki 4 zanlının üzerinde yaptıkları aramada, çorap içerisine gizlenmiş 87 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan M.Y, M.G, R.Ö. ve Y.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, daha önce suç kayıtları bulunan M.Y. ve M.G. tutuklandı, R.Ö. ve Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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