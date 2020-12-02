Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Polis ekipleri, zanlıların ikametinde yaptıkları aramalarda, 79,43 gram eroin ve 223 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek

BionTech CEO'su Şahin'den İngiltere'nin onay verdiği aşıyla ilgili ilk yorum: Son derece titiz çalıştık

İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık

Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti