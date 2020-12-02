Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

02.12.2020 12:45
Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, zanlıların ikametinde yaptıkları aramalarda, 79,43 gram eroin ve 223 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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