Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 123 bin 430 liraya el konuldu.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere yaptığı baskında 4 kilo 714 gram esrar, 131 gram eroin, 44 kök Hint keneviri, 68 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile tabanca ve 5 tüfek ele geçirdi.

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı