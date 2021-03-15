- Konya'da uyuşturucu satıcılarına darbe - Son Dakika

- Konya'da uyuşturucu satıcılarına darbe

KONYA - Konya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarında esrar, sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 41 kişiye işlem yapıldı, aranan 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli, Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileriyle birlikte koordineli olarak 12-15 Mart 2021 tarihleri arasında "Sokak Satıcılarına, Kullanıcılarına ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan ve/veya Nakleden" şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda bir otomobilin bagaj kısmında sarılarak benzin kokusu verilmiş vaziyette gizlenmiş esrar maddesi hassas burunlu narkotik köpeği tarafından bulundu. Polisin çalışmalarında toplam 16 olayda; 30 kişiye Uyuşturucu Madde Kullanmak, 11 kişiye Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan olmak üzere 41 kişiye işlem yapıldı. Şahıslardan 241 adet uyuşturucu hap, 837 gram esrar, 1 adet tabanca, 5 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi de yakalandı.