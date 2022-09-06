Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

06.09.2022 11:51
Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekiplerin belirlenen adreslerde ve araçlarda yaptığı aramada, 713 gram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 15 bin 820 uyuşturucu hap, 9 bin 590 sentetik ecza maddesi, bir miktar metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 130 bin lira ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 47'si emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin 2'sinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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