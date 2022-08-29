Belirlenen adreslere ve araçlara düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 14 bin 500 uyuşturucu hap, bir miktar eroin, esrar ve metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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