Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

29.08.2022 13:42
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve piyasaya sürenlere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere ve araçlara düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 14 bin 500 uyuşturucu hap, bir miktar eroin, esrar ve metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak" suçlarından tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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