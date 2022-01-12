Konya'da uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 kişi tutukladı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. 52 polisin katıldığı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 10 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu satıcılığı yaptıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden S.Ö. ve H.Y. tutuklanırken, F.A. ile F.A. adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA