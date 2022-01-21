Konya'da uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, B.V, F.N.G. ve M.C'nin ilçede uyuşturucu sattığını belirledi.
Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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