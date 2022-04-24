Konya'da uyuşturucu tacirleri, denetim yapan narkotik ekiplerine takıldı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu tacirleri, denetim yapan narkotik ekiplerine takıldı

24.04.2022 22:44
Konya'da uyuşturucu tacirleri, denetim yapan narkotik ekiplerine takıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla Konya Narkotik Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ve Seydişehir Narkotik Grup Amirliği tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmada, 3 kişi göz altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla Konya Narkotik Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ve Seydişehir Narkotik Grup Amirliği tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmada, 3 kişi göz altına alındı.

Seydişehir Antalya kara yolu üzerindeki uygulama noktasında denetim yapan ekipler, durdurdukları araçta arama yaptı.

Araçta 181 gram eroin, 83 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi, av tüfeği ve bu tüfeğe ait mermiler ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheli T.G. ve H.G.B. gözaltına alındı.

Ekipler aynı gün içerisinde aldıkları başka bir ihbar üzerine Antalya istikametinden gelen bir araçta yaptıkları aramada, üzerinde 46 gram eroin bulunan Ş.T'yi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Seydişehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi, zanlılardan H.G.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da uyuşturucu tacirleri, denetim yapan narkotik ekiplerine takıldı
Konya'da uyuşturucu tacirleri, denetim yapan narkotik ekiplerine takıldı
Konya'da uyuşturucu tacirleri, denetim yapan narkotik ekiplerine takıldı
Konya'da uyuşturucu tacirleri, denetim yapan narkotik ekiplerine takıldı
Konya'da uyuşturucu tacirleri, denetim yapan narkotik ekiplerine takıldı

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Seydişehir, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu tacirleri, denetim yapan narkotik ekiplerine takıldı - Son Dakika


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