Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 tutuklama

Konya polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı ve kente farklı illerden uyuşturucu madde sevkıyatı yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheliyi belirleyen polis, fiziki takibin ardından belirlenen kent merkezindeki adreslere baskın yaptı. Kent merkezindeki baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda toplamda 1 kilogram esrar, 4 adet uyuşturucu hap, 3 kök hint kenevir bitkisi ele geçirildi.



Kent merkezine sevkıyat yapanlar yakalandı



Öte yandan, kent merkezine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine giriş ve çıkış noktalarındaki uygulamalarda durdurulan farklı araçlarda 1'i bayan 6 kişiyi gözaltına alırken, şahısların araçlarında yapılan aramalarda 0,94 gram kokain, 28,99 gram eroin, 830 adet uyuşturucu hap ve 1 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA