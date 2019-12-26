Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

6 saat önce

Konya'da "Sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara" yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve toz maddesi ele geçirilirken, 34 kişi hakkında işlem yapıldı.

Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon, System.String[]

Konya'da "Sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara" yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve toz maddesi ele geçirilirken, 34 kişi hakkında işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde "Sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara" yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların bulunduğu çeşitli adreslere baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 550 adet hap maddesi, 354 gram uyuşturucu toz maddesi bu maddelerin satışından elde edilmiş 2 bin 980 lira ele geçirildi. 17 şahsa uyuşturucu madde kullanmak, 17 şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan toplamda 34 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
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