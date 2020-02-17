Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

7 saat önce

Konya'da sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişiye işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon, System.String[]

Konya'da sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişiye işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis tarafından çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamsında, gözaltına alınan 9 kişiye uyuşturucu madde kullanmak, 4 şahsa da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 230 gram uyuşturucu madde, 82 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - KONYA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
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