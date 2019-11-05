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Son Dakika 3. Sayfa Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 gözaltı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Ereğli ilçesinde uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.


Yapılan fiziki takibin ardından ekipler, operasyon için düğmeye baskı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 45 adet uyuşturucu hap maddesi, 6.56 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KONYA

Narkotik, Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
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