Konya'da boya tüplerine uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da boya tüplerine uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

27.08.2022 11:12
Konya'da boya tüplerine uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Selçuklu ilçesinde bir markette uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreste hassas burunlu narkotik köpeği Alex ile yapılan aramada, kırtasiye rafında bulunan guaj boya tüplerinin alt kısımlarında küçük kesikler olduğu fark edildi.

Boşaltılan tüplere metamfetamin gizlendiği belirlendi.

Markette yapılan aramada 25 gram metamfetamin, 16 gram eroin ve esrar, bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Market sahibi Ş.A. (38) ve yanında çalışan S.A.S. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da boya tüplerine uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 11:12:16. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da boya tüplerine uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement