Konya'da boya tüplerine uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Selçuklu ilçesinde bir markette uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreste hassas burunlu narkotik köpeği Alex ile yapılan aramada, kırtasiye rafında bulunan guaj boya tüplerinin alt kısımlarında küçük kesikler olduğu fark edildi.

Boşaltılan tüplere metamfetamin gizlendiği belirlendi.

Markette yapılan aramada 25 gram metamfetamin, 16 gram eroin ve esrar, bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Market sahibi Ş.A. (38) ve yanında çalışan S.A.S. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.