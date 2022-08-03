Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde bir evde, Akşehir ilçesinde ve trafik uygulamalarında 2 araçta yapılan aramada ise 190 uyuşturucu hap, 15 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar ele geçirdi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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