Konya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kulu- Ankara kara yolunda jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap, kubar esrar, bin 750 lira ele geçirildi. Araçta bulunan B.G., H.S. ve C.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. ve H.S. tutuklanırken, C.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Ankara, Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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