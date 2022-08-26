Konya'da çevreyi kirletip, trafiği tehlikeye atan tır sürücüsüne para cezası uygulandı - Son Dakika
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Konya'da çevreyi kirletip, trafiği tehlikeye atan tır sürücüsüne para cezası uygulandı

26.08.2022 10:54
Konya'da çevreyi kirletip, trafiği tehlikeye atan tır sürücüsüne para cezası uygulandı

Konya'da üzeri dorsesi çadırla kapatılmadığı için yükünü yola dökerek ilerleyen geri dönüşüm malzemeleri yüklü tırın sürücüsüne para cezası kesildi.

Konya'da üzeri dorsesi çadırla kapatılmadığı için yükünü yola dökerek ilerleyen geri dönüşüm malzemeleri yüklü tırın sürücüsüne para cezası kesildi.

Bir vatandaşın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımı ihbar olarak değerlendiren trafik ekipleri, çalışma başlattı.

Aracı uygulama noktasında durduran ekipler, hem çevreyi kirleten hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak kaza yapma riski oluşturan sürücüye, dorsenin üzerine çadır çekmediği için 408 lira cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da çevreyi kirletip, trafiği tehlikeye atan tır sürücüsüne para cezası uygulandı - Son Dakika

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