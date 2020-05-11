Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, 11- 17 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıf Haftası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlanacağını açıkladı.

Osmanlı, yaptığı yazılı açıklamada, Vakıf Haftası'nın bu seneki temasının 'Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet olduğuna dikkat çekti.

Vakıf kültürünü yaşatma mücadelesi verdiklerini belirten Osmanlı, şunları kaydetti:

"Bugün dünya gündeminin en önemli başlıklarını oluşturan, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi kavramların vakıf olgusunun tam merkezinde yer aldığı düşünüldüğünde, medeniyetimizin yapı taşı niteliğindeki vakıf şuuruna dikkat çekilmesi, vakıf kurulmasına teşvik edilmesi, vakıf olgusunun ve içerdiği yüce idealler ile zarif duyguların anımsatılması, yaşatılması ve canlı tutulması bakımından sizlerden alacağımız güç ve destek bizler için son derece anlamlıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kutlamaları, resmi sosyal medya hesapları, Instagram, Twitter, Facebook ve Youtube üzerinden takip edilebilir."