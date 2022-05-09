Konya'da Vakıflar Haftası kutlanıyor - Son Dakika
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Konya'da Vakıflar Haftası kutlanıyor

09.05.2022 17:49
Konya'da Vakıflar Haftası kutlanıyor

Vakıflar Haftası Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın katıldığı açılış töreniyle başladı.

Vakıflar Haftası Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın katıldığı açılış töreniyle başladı.

Tarihi Sahip Ata Camisi içinde bulunan Sahip Ata Vakıf Müzesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Törende konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Vakıf kültürü, İslam medeniyetinin, binlerce yıldır süregelen tarihimizin kurumsallaşmış halidir." dedi.

Bu sene Vakıflar Haftası'nda "paylaşma" temasının işleneceğini belirten Vakıflar Konya Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı da Konya'da halen kayıtlı 151 vakfın aktif olarak hizmet verdiğini söyledi.

Ney taksimi ile sona eren törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Hacı Ahmet Özdemir, Vakıflar Konya Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı? Mahmut Sami Şahin ile diğer davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

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