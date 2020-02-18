Konya'da vatandaşları rahatsız edecek eylemlere müsaade edilmeyecek - Son Dakika

Konya'da kent genelinde izinsiz sokak düğünleri yapanlara, yol işgali yapılan düğün konvoylarına, makas atan, drift yapan sürücülere ve düğünlerde silah kullanan, havai fişek atanlara yönelik sıkı denetimler getiriliceği duyuruldu.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Tantavi Kültür Merkezi'nde düğün ve konvoylarla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Vali Toprak, il genelinde gece geç saatlere kadar süren ve çevrede gürültü kirliliğine sebep olan düğünler, yolları tıkayan düğün konvoyları, tehlikeli araç kullanan sürücüler, meskun mahalde silah sıkan, izinsiz havai fişek atanlara karşı sıkı denetim dönemine geçildiğini söyledi.

Vatadaşların güvenliği için devletin koyduğu kanun, kural, tüzük ve yönetmeliklere uyulması gerektiği, aksi takdirde kamu gücünün devreye gireceği tedbirlere başvurulacağı uyarısında bulunan Vali Toprak, şunları kaydetti:

"Çevreyi rahatsız etmemek gerekiyor. Saati falan yok, genel olarak gürültüyle mücadele... Sınır, etrafı rahatsız ediyorsa her zaman sınırdır. Bunların yaptırımları zaten kanunlarda yazıyor. Biz belirlemeyeceğiz, hepsinin yaptırımı belli. Burda sadece iradeyi ortaya koyup halkımızı üzmeden aniden bıçak gibi şoka sokmadan anlatıyoruz. Kendiliğinden bu işler bırakılsın hiç kimse üzülmedem neticelensin diye bu toplantı yapılıyor. Ama ısrarla 'biz bunu yapalım' derlerse kanunlarımız da zaten bunlar var. İnşallah iş oralara gelmeden çözülür. Bu ilin en üst düzey yöneticileri bu iradeyi ortaya koyduktan sonra burada bu iş amacına ulaşır."

Daha sonra söz alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da alınan kararlı tutumu deklare etmek üzere bu toplantı da bir araya geldiklerini, belediye olarak şehir estetiği yönetmeliği gereği bir tedbir alma gerekliliğinin ortaya çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar bizim geleneklerimiz, biliyoruz. Ancak şehirde yaşadığımızı da asla unutmamamız gerekiyor, diğer insanları rahatsız etmemiz gerektiğini de söylememiz gerekiyor. Özellikle bu konvoylar itfaiye araçlarımızın, ambulanslarımızın hareketini kısıtlıyor. Büyük bir gürültü kirliliği oluşturuyor. Konyalılardan istirhamımız artık düğünlerimize ferdi olarak katılalım. Düğün konvoyu şehirde bir kaosa neden oluyor. Hiçbir vatandaşımıza cezai işlem yapmayı istemeyiz. Konya halkının da bunu hassasiyet göstereceğine inancım tam."

Başkan Altay, ayrıca bundan sonra ruhsatı bulunmayan düğün salonlarına nikah memuru gönderilmeyeceğini ve mart ayı sonuna kadar da kamusal alanı işgal eden, 3 tarafı açık olmayan işletmelerin sundurmalarına izin verilmeyeceğini, bu konuda tüm ilçe belediyelerinin alınan ortak kararla bu durumun önüne geçileceğini aktardı.

Yeni TEDES'ler devreye giriyor

"Toplam bin 322 kamera ile il genelini sürekli takip etmekteyiz" diyen İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da kent genelinde 16 noktaya daha yeni seyyar Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kurulacağını ifade ederek, 2019 yılında Konya içinde makas atan ve drift atan sürücülere yönelik toplamda 1 milyon 870 bin lira cezai işlem uygulandığını söyledi.

Düğünlerde havaya silah atılmasının da sıkı takipçisi olacaklarını dile getiren Aydın, gerekirse her düğüne sivil polis göndereceklerini ifade etti.