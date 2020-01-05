Konya'da vekiller, belediye başkanları ve AK Parti kurmayları esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da vekiller, belediye başkanları ve AK Parti kurmayları esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Konya'da vekiller, belediye başkanları ve AK Parti kurmayları esnafı ziyaret etti

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta başkanlığındaki AK Parti kurmayları ve belediye başkanları Zafer Meydanı ve yürüyüş yolunda esnafı ziyaret etti.

Konya'da vekiller, belediye başkanları ve AK Parti kurmayları esnafı ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta başkanlığındaki AK Parti kurmayları ve belediye başkanları Zafer Meydanı ve yürüyüş yolunda esnafı ziyaret etti.

Milletvekilleri, İl Başkanı, Belediye Başkanları, İl, İlçe Teşkilatları ve tüm kademeleri ile her daim sahada olduklarını ifade eden Usta, esnafı ziyaret ederek vatandaşları selamladıklarını ve onların sorunlarını, dertlerini dinleme fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Esnaf ve vatandaşlarla gerçekleştirilen buluşma sonrası açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu ve buna benzer çalışmalarla sürekli olarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini ayrıca bu ziyaretleri sadece seçim dönemlerinde değil her hafta 15 günde bir gerçekleştirdiklerini aktardı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise bu geniş kapsamlı ziyaretler sayesinde belediyelerin yaptığı

hizmetlerin kamuoyundaki yansımalarını ve vatandaşın beklentilerini öğrenme, yerinde görme ve tespit etme fırsatı bulduklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan ve Meram İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri, gerçekleştirilen AK Parti İl Koordinasyon Toplantısının akabinde, Zafer Meydanı ve yürüyüş yolunda bulunan esnafı ziyaret edip, sorunlarını, taleplerini, beklentilerini dinlediler.

Milletvekili, AK Parti, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı
Eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadınının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım

Son Dakika Haberleri
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı: (5) - Son Dakika
00:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4) - Son Dakika
00:40 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:30 Venezuela'da parlamento başkanlığını kaybeden Guaido'nun "paralel seçim" yapacağı iddia edildi - Son Dakika
00:29 Japonya Adalet Bakanı Mori'den Ghosn talimatı - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 01:07:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da vekiller, belediye başkanları ve AK Parti kurmayları esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]