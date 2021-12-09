Konya'da villada uygunsuz koşullarda tutulan 16 köpek korumaya alındı - Son Dakika

Konya'da villada uygunsuz şartlarda tutulan 16 köpek, hayvan barınağında koruma altına alındı.

Meram ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki villanın bahçesinde çok sayıda köpeğin uygunsuz ortamda tutulduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri ile Dutlukır Polis Merkezi Amirliği ekipleri harekete geçti.

Görüntülerin çekildiği adreste yapılan incelemede villanın içinde ve bahçesindeki 16 köpeğin uygunsuz şartlarda tutulduğu tespit edildi.

Köpekler, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından hayvan barınağında koruma altına alındı.

Hayvanları uygun olmayan koşullarda tutan villanın sahibi S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.