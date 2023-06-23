Konya'da Vinçle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde vinçle çarpışan motosikleti kullanan 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Bektaş Sami Ç. yönetimindeki 42 SC 351 plakalı vinç, Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi'nde, M.E.V'nin (15) kullandığı 42 ANR 728 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, motosikleti kullanan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Bektaş Sami Ç, gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi morga götürüldü.
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