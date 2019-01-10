Son Dakika Haberleri: Konya'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Konya'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

1 saat önce

Konya'da doğal alanda yaşam süren yaban hayvanlarına milli parklar görevlileri tarafından yem ve yiyecek bırakıldı.

Konya'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı, System.String[]
Konya'da doğal alanda yaşam süren yaban hayvanlarına milli parklar görevlileri tarafından yem ve yiyecek bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Konya İl Şube Müdürlüğü ekipleri, ağrı kış şartlarının devam ettiği Konya'da doğal alanda yaşam sürdüren ancak açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanlarına sahip çıktı. Ekipler, yoğun kar yağışı münasebetiyle doğal ortamdaki yaban hayvanlarının aç kalmaması ve kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde, Konya'da muhtelif doğal alanlara milli parklar görevlileri tarafından sakatat, yem ve yonca balyası bırakıldı. Ekiplerin çalışmalarını bölgede olumsuz hava şartları sürdükçe devam ettireceği belirtildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:49 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Güncel
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