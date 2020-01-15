Konya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi - KONYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi - KONYA - Son Dakika

Konya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi - KONYA

6 saat önce

Yaban keçilerinin yayılımı Konya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, nesli koruma altında olan yaban keçisi sürüsü görüntülendi.

Yaban keçilerinin yayılımı Konya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, nesli koruma altında olan yaban keçisi sürüsü görüntülendi.

Yoğun kış şartlarının yaşandığı kentte, yaban hayvanları da olumsuz hava koşullarından etkileniyor.

Seydişehir ilçesi Giden Gelmez Dağları'nda nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi.

Yiyecek arayan keçi sürüsünün kar üstündeki mesaisi izleyenleri büyüledi.

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'nün koruma sahasındaki hayvanların sayımı, 24 kişilik ekiple zor iklim koşulları altında gerçekleştirildi.

Sayım, yaş ve cinsiyet bilgilerinin elde etmek amacıyla yapılan sayım, yaban hayatının korunmasında doğru kararlar alabilmek için yapılıyor.

Konya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi - KONYA

Seydişehir, Konya, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:35 Kaynak: AA
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