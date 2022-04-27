Son dakika haberi: Yabancı uyruklu kadını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yabancı uyruklu kadını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

27.04.2022 10:11

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da Özbekistan uyruklu kadının evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.

Konya'da Özbekistan uyruklu kadının evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu N.M.S. (42), adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Yakınları tarafından haber alınamayan Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'nın cesedi, 25 Nisan'da polis ekiplerince Meram ilçesi Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'taki dairede bulunmuş, katil zanlısı N.M.S. Çumra ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Son dakika haberi: Yabancı uyruklu kadını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Son dakika haberi: Yabancı uyruklu kadını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Son dakika haberi: Yabancı uyruklu kadını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Son dakika haberi: Yabancı uyruklu kadını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

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Özbekistan, Afganistan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yabancı uyruklu kadını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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