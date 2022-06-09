Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor

09.06.2022 00:53

Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor Konya Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumlarca meydana gelen hasarların tespiti ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışma yürütülüyor Konya şehir merkezi ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu.

Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor

Konya Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumlarca meydana gelen hasarların tespiti ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışma yürütülüyor

KONYA - Konya şehir merkezi ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışlarla beraber meydana gelen hasarların tespiti ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalar devam ediyor.

Konya'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve zaman zaman sağanak olarak devam eden yağışlar kent merkezi ve bazı ilçelerde taşkınlara neden oldu. Konya Valiliği koordinasyonunda AFAD sekretaryasında, hava koşullarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı çalışma grupları 7/24 çalışma esasına göre faaliyete başladı. Bu çerçevede; Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi çağrı merkezine saat 15.18'den gece yarısına kadar düşen 47 vaka değerlendirilerek, bu çağrıların tamamı sonuçlandırıldı. Çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, "İlgili kurumlarca yoğun yağıştan dolayı hasar görmüş yolların onarımı yapılmakta ve su birikintileri tahliye edilmektedir. Zorlu meteorolojik şartlarda tüm ekiplerimizle tüm imkanlar seferber edilerek çalışmalar yürütülmektedir. Yoğun yağışlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızın güvenli bölgelere tahliyesi için AFAD, Jandarma ve İtfaiye ekiplerince ivedilikle müdahale çalışmaları başlatılmıştır. Yoğun yağışların neden olduğu tarım alanları, meralar v.b. alanlardaki tarımsal zararları ve hayvan kayıplarını tespit etmek ve müdahale etmek üzere ekipler ivedilikle saha çalışmalarına başlamıştır. 11 ilçemizde, yaklaşık 33 mahallede tarım alanları (buğday, ayçiçeği, mısır gibi hububat alanları) zarar görmüştür. 100 adet arılı kovan, 10 adet büyükbaş ve 44 adet küçükbaş hayvan telef olmuştur. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yoğun yağış ve sonrasında meydana gelen olumsuzluklara karşı sorumlu olduğu yollarda trafik akışkanlığını sağlamak ve trafiği gerektiği şekilde yönetmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çalışmalar yürütülmekte ve trafiğe kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Aşırı yağışlardan dolayı hasar gören Selçuklu Dokuz Mahallesi, Meram Kayadibi, Botsa, Yeşildere Mahallerinde ve diğer ilçelerimizde yapısal hasarları ve konutlardaki eşya zararlarını tespit etmek için ekiplerimiz çalışmalara başlamıştır" denildi.

Sağanak yağış trafik akışını da etkiledi. Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesinde Konya - Afyonkarahisar Karayolunun 25. kilometresinde etkili olan yağış nedeniyle Konya istikametine sel nedeniyle yolda toprak birikintisi oluştu. Bir süre trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolun temizlenmesiyle trafik akışı normale döndü. Tüm ilçelerde yağışlardan kaynaklanan hasarların tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor
Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor
Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor
Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor
Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor
Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor
Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor
Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor
Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor

YORUMLAR
500
Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti Konya'da etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi Konya'da etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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