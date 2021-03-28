Konya'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Konya'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

28.03.2021 12:09
Konya'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, "Üreticiler açısından son yağan bu yağışlar oldukça sevindirici pozisyonda.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, "Üreticiler açısından son yağan bu yağışlar oldukça sevindirici pozisyonda. Tabii ki burada şunu söylemek gerekir bundan sonraki Nisan Mayıs yağışları da oldukça önemli" dedi.

Türkiye'nin tahıl ve hububat ambarı olarak bilinen Konya'da son günlerde görülen yağışlar çiftçiye moral oldu. Çiftçinin verimli ürün alabilmesi için önümüzdeki haftalarda da yağışların olması bekleniyor. ZMO Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, hububat ekiminin yapıldığı Ekim Kasım döneminde ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bu dönemde de üreticiler ve rekolte açısından endişeye kapıldıklarını anlatan Başkan Murat Akbulut, "Daha sonrasında Aralık ve Ocak ayında kısmi yağışlarla beraber özellikle Mart ayında almış olduğumuz yağışlar kafamızdaki endişeleri kaldırmış durumda. Rekolte kayıplarını neredeyse bertaraf etmiş diyebiliriz. Özellikle en son dönemde son bir haftadaki kar yağışı ile bölgemizde 20 ile 70 mm civarında yağış alan yerlerimiz var. 40-50 santimetreyi bulan yağışları da görebiliyoruz bazı bölgelerde. Üreticiler açısından son yağan bu yağışlar oldukça sevindirici pozisyonda. Tabii ki burada şunu söylemek gerekir bundan sonraki Nisan Mayıs yağışları da oldukça önemli. Her ne kadar yağışlar açısından bu döneme kadar olumlu geçse de Nisan Mayıs aylarında belirli bir yağış almamız gerekiyor ki bitkinin büyümesinde gerekli olan nemi ve rutubeti sağlayabilmiş olalım. O yağışlar da aldığımız takdirde olumlu ve bereketli bir sezon geçiririz diye düşünüyoruz" dedi.

"Yağışlar olmasaydı gübrelemeyi dahi yapamayacak pozisyondaydık"

Yağışların önemine değinen Akbulut, "Birincisi Mart ayında yarışlardan önce özellikle kıraç ekim yaptığımız 1 milyon 600 bin hektarlık bir alan var bölgede. Bu bölgede gübrelerin kullanılması için mutlak suretle bir yağış takip edilerek gübre kullanılır ve daha sonra gelen yağışlarla toprağa işlevsellik kazandırılır. Mart'ta bu yağışlar olmasaydı gübrelemeyi dahi yapamayacak pozisyondaydık. Gübreleme açısından çok faydalıydı. Kuraklık iki tiptir. Birincisi meteorolojik kuraklık, ikincisi hidrolojik kuraklık. Meteorolojik kuraklık açısından şu anki yağışlar bunu önledi fakat hidrolojik açıdan da gerek göller barajların gerekse yeraltı sularımızın da suya doyum sağlayabilmesi için bu yağışlar çok önemliydi. Çünkü şu an yeraltı sularımızda bile beş 6 metrelerde biraz çekilme söz konusu olabilir. Bunu kuyular kullanılmaya başladığında görebileceğiz. Hidrolojik açıdan bu yağışları oldukça önemsiyoruz. Her iki açıdan da yarışları çok olumlu buluyoruz" diye konuştu.

Nisan ayı ortalarında baharlık ekilişlerin başlayacağını ifade eden Akbulut, "Hatta pancar ekili işlerimiz bir yandan başlamış durumda. Arkasından mısır ayçiçek ekili işlerine de bu yaşlarda beraber toprak tavana gelip işlenebilir pozisyona geldi. Baharlık ilişkiler açısından da bu yağışlar bir nebze daha önemli. Umarız Nisan Mayıs aylarında yağış alabildiğimiz takdirde hem çiftçilerin maliyeti düşecek hem de kıraç alanlarda önemli bir yağış olacak ve bereketli bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Konya'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Konya'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Konya'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Konya'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Konya'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Konya'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Mayıs, Nisan, Konya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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