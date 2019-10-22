Son Dakika Haberleri: Konya'da "Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin" afişi tartışma konusu oldu
Son Dakika Dünya Konya'da 'Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin' afişi tartışma konusu oldu

Konya'da "Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin" afişi tartışma konusu oldu

58 dakika önce

Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya’da otobüs duraklarına “Hıristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin” yazan afişler astı.

Konya'da

Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya'da otobüs duraklarına "Hıristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin" yazan afişler astı.


Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen kurumlar Kur'an'da bulunan Maide suresinin 51. ayetinin "Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, O'da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez." şeklindeki mealini şehrin bazı noktalarına yerleştirdi.

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Anadolu Gençlik Derneği, Konya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:58 
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