Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya'da otobüs duraklarına "Hıristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin" yazan afişler astı.



Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen kurumlar Kur'an'da bulunan Maide suresinin 51. ayetinin "Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, O'da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez." şeklindeki mealini şehrin bazı noktalarına yerleştirdi.