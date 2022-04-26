Konya'da yakalanan FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da yakalanan FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı tutuklandı

26.04.2022 20:48
Konya'da yakalanan FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı tutuklandı

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski Konya Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Ö, tutuklandı.

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski Konya Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Ö, tutuklandı.

İstanbul Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve 23 Nisan'da polis ekiplerince yakalanan Neyzen Ö. (56) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Yaklaşık 6 yıldır firari olan Neyzen Ö'nün, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki semt pazarına her cumartesi gittiğinin belirlendiği, 42 CBS 42 plakalı otomobilde gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerine kardeşi A.Ö'nün kimliğini gösteren Neyzen Ö'nün, çelişkili bilgiler vermesi üzerine alınan parmak izinden gerçek kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Neyzen Ö, 2009-2011'de başsavcı vekili, 2011-2014'te Konya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Konya, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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