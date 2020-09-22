Konya'da yakalanan FETÖ mahrem imamı tutuklandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve örgütün mahrem imamlarından olduğu iddia edilen S.K., tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 20 Eylül'de Konya'da yakalanarak Afyonkarahisar'a getirilen ve 'mahrem imam' olduğu öne sürülen S.K.'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki (TEM) işlemleri tamamlandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.