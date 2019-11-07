Son Dakika Haberleri: Konya'da yakalanan yüzlerce motosiklet hurda işletmesine gönderildi
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da yakalanan yüzlerce motosiklet hurda işletmesine gönderildi

Konya'da yakalanan yüzlerce motosiklet hurda işletmesine gönderildi

7 saat önce

Konya'da trafik polislerin çeşitli tarihlerde gerçekleştirdiği denetimlerde, trafiğe çıkabilecek durumda olmayan bin 565 motosiklet Makine Kimya Endüstrisine bağlı hurda işletmesine gönderilirken trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp can ve mal kaybına neden olan 3 bin 250 motosiklet trafikten...

Konya'da yakalanan yüzlerce motosiklet hurda işletmesine gönderildi, System.String[]

Konya'da trafik polislerin çeşitli tarihlerde gerçekleştirdiği denetimlerde, trafiğe çıkabilecek durumda olmayan bin 565 motosiklet Makine Kimya Endüstrisine bağlı hurda işletmesine gönderilirken trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp can ve mal kaybına neden olan 3 bin 250 motosiklet trafikten men edildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde kent genelinde motosikletler üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde egzoz, ışık ve ses donanımlarında yapılan farklı teknik işlemlerle vatandaşın rahat ve huzurunun bozulmasına, trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek can ve mal kaybına neden olan 3 bin 250 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca, trafiğe çıkabilecek durumda bulunmayan bin 565 tane motosiklet Makine Kimya Endüstrisine bağlı hurda işletmesine gönderildiği öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:08 Kaynak: İHA
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