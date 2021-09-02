Konya'da yakıtı azalan tek motorlu uçak tarlaya zorunlu iniş yaptı - Son Dakika

Konya'da zirai ilaçlama yapan tek motorlu uçak, yakıt yetersizliği nedeniyle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre, pilot Ahmet A. yönetimindeki tek motorlu uçağın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde zirai ilaçlama yaparken yakıtı azaldı.
Uçak, Büyükzengi mevkisindeki tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Uçağın, herhangi bir kaza kırıma uğramadığı, yakıt ikmalinden sonra tekrar uçuşa geçeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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