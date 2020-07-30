Konya'da yaklaşık 100 dekarlık ormanlık alan yandı (2)- Yeniden - Son Dakika

KONYA'nın Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi'nde, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 100 dekarlık alan yandı. Söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin çevreye etki etmemesi için önlem alındı.

Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi Topandız mevkiinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden bölgede konar göçer olarak yaşayanlar Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Başta Konya Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere Antalya, Isparta ve Denizli Orman Müdürlüklerine bağlı ekipler, Konya Büyükşehir Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri olmak üzere yaklaşık 80 arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etti. 1 uçak ve 10 helikopterle de havadan müdahale edilen yangında şu ana kadar parça parça olmak üzere yaklaşık 100 dekarlık alan yandı. Hava karardığı için helikopterle müdahale yapılamazken karadan ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor. Yetkililer, arazi şartları nedeniyle söndürme çalışmaların sabah saatlerine kadar devam edebileceğini söyledi.